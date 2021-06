El grup municipal de JxBescanó s’ha fet ressò de les queixes dels veïns de dues urbanitzacions del poble, Montfullà i Masllunès. El regidor Pere Lluís Garcia explica que encara no s’han fet les tasques de neteja de la vegetació en les franges que envolten les urbanitzacions, que serveixen com a protecció en l’època d’alt risc d’incendis, que va començar el 15 de juny. També diu que els veïns els han fe arribar queixes de falta de neteja en aquests nuclis.

Per la seva banda, l’alcalde de Bescanó, Xavier Vinyoles, respon que les tasques per netejar la vegetació en aquesta franja de protecció contra incendis començaran dilluns. Vinyoles explica que es farà uns dies més tard arran d’un problema en l’adjudicació, que ja s’ha resolt. Aquesta empresa també s’ocuparà de netejar parcel·les dels propietaris que ho demanin. Per altre costat, l’alcalde apunta que sí que s’han fet tasques de neteja durant l’any - que en aquestes urbanitzacions consisteixen sobretot en retirar les herbes que creixen als carrers.