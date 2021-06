Salut mantindrà més del 90% dels recursos estructurals del sistema sanitari aquest estiu, el segon en pandèmia, i destinarà 7,87 milions d’euros a reforçar la campanya, xifra superior a la dels darrers anys -uns 2,5 el 2019; 5 el 2020-. La directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel, va indicar ahir que els equips es reorganitzaran i la dotació anirà destinada a pagar les hores extres o a ampliar contractes: «No traurem de sota les pedres professionals que no existeixen. Els que existeixen els buscarem i els pagarem».

«És probable que hi hagi equips on la gent treballi tant o més que fa un mes i després aquestes persones siguin les que gaudeixin de les vacances mentre altres assumeixen aquesta reorganització», va afirmar preguntada pels periodistes, per afegir: «En un entorn on els professionals són escassos, seria absurd dir des del CatSalut que contractarem 1.000 infermeres per al període d’estiu. No hi són. Tant de bo en el sistema hi hagi de manera progressiva més recursos econòmics i humans per sortir de la pandèmia com a tots ens agradaria, reforçant-lo».

Llista d’esperes alterades

Preguntada per la recuperació d’activitat assistencial, molt afectada per la covid-19 en el darrer any i mig, i les llistes d’espera, Craywinckel va posarel focus en els diagnòstics. En aquest sentit, va advertir que les llistes d’espera poden estar alterades per l’infradiagnòstic de patologies derivat de la pandèmia. Per això, va afirmar, les llistes d’espera no és el que més els preocupa.

«Som conscients que hi ha una població amb patologies més o menys greus que han quedat desplaçades pel gran efecte de la pandèmia», va dir, per afegir: «Hem de centrar tots els esforços a anar a buscar els ciutadans que en aquests moments no saben que tenen alguna malaltia. Posarem totes les facilitats per recuperar l’accessibilitat».

L’estiu de les vacunes

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va insistir en la importància de vacunar-se amb la pauta completa, perquè és la manera de garantir una major protecció. Salut obrirà en les properes setmanes els grups d’edat per sota dels 35 anys, després que aquest dijous ja comencés a donar cita als que tenen entre 35 i 39 anys. Sobre la vacunació dels adolescents, Cabezas va assenyalar que la idea és començar el curs escolar amb el grup dels majors de 12 anys vacunat i que si aquest no fos el cas, es plantejarà administrar vaccins als instituts.