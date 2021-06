Els resultats del procés participatiu per posar nom als carrers del Grup Germans Sàbat fan un pas més per ser oficials. La Comissió del Nomenclàtor de Girona va acordar en la reunió de dijous l'aprovació dels resultats. La mateixa comissió també va acordar posar nom a dos espais públics de la ciutat atenent les propostes d’entitats veïnals: la placeta dels Seixanta-quatre, a Santa Eugènia, i la plaça de la Font de la Lluna, a Sant Ponç. Tot plegat s’haurà de ratificar en Ple municipal per a la seva aprovació definitiva.

D'una banda, s’han aprovat diferents noms de carrers al barri de Germans Sàbat. Es tracta d'unes vies que fins ara no tenien denominació, sinó que estaven agrupades dins la nomenclatura de Grup Germans Sàbat. L’elecció s’ha fet a partir d’un procés participatiu de recuperació de la memòria històrica del barri, liderat per l'Associació de Veïns de Germans Sàbat.

Els noms escollits, i aprovats per la Comissió del Nomenclàtor de Girona, han estat els següents: pujada de la Font de Germans Sàbat i plaça de Germans Sàbat i els carrers de Maria Prat i Colom, de Margarita Díaz, de les Botigueres, dels Perruquers, del Mig, del Camp de futbol, de les Dones, de l’Autopista, del Pi, Petit, dels Mestres, del Dotze d’Agost, de les Monges Vedruna, de la Mutualitat, del Pou, de la Verge del Pi i del Capellà.

Espais a Santa Eugènia i Sant Ponç

A la mateixa reunió es va acordar el nom de la placeta dels Seixanta-quatre, que fa referència al nombre de quadrants que té un taulell d’escacs. Està ubicada al costat del Centre Cívic de Santa Eugènia, a Can Ninetes, on hi ha unes taules d’escacs, motiu pel qual s’ha escollit aquest nom. Aquesta és una proposta del Club d’Escacs Santa Eugènia.

També es va aprovar que la zona verda situada entre els carrers de l’Esport, de Pep Colomer i Martí i de Josep Trueta i Raspall al barri de Sant Ponç passi a denominar-se plaça de la Font de la Lluna. El nom, que és una proposta de l’Associació de Veïns de Sant Ponç, fa referència a una font històrica del barri que popularment es coneix així.

Fruit de la participació veïnal

“Un cop més les entitats veïnals participen en la nomenclatura de la ciutat, en aquest cas amb la placeta dels Seixanta-quatre, molt vinculada al Club d’Escacs Santa Eugènia, i la plaça de la Font de la Lluna, una proposta de l’Associació de Veïns de Sant Ponç per refermar aquesta denominació popular. D’altra banda, hem posat nom a diferents carrers de Germans Sàbat que no en tenien i que pel dia a dia dels veïns i veïnes era necessari”, afirma el regidor responsable del Nomenclàtor de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés.