El Centre d’Atenció Primària (CAP) Can Gibert del Pla estava d’estrena ahir. D’una banda, va posar en funcionament el mòdul extern on es concentrarà l’activitat relacionada amb la covid-19 i així es diferenciaran circuits de pacients. I de l’altra, el mateix equipament va acollir ahir una prova pilot pionera que té com a objectiu apropar la vacunació contra la covid-19 a la població que encara no s’ha vacunat tot i haver tingut l’oportunitat de fer-ho. Concretament, la campanya anava dirigida a persones d’entre 50 i 70 anys que no han passat la covid-19 els darrers sis mesos i no calia cita prèvia.

«La cobertura vacunal de la població d’aquesta edat que té com a referència el CAP de Can Gibert del Pla -barris de Can Gibert, Santa Eugènia i Sant Narcís- és inferior a la de la resta de la ciutat, és per això que hem engegat aquesta iniciativa, sobretot perquè són un col·lectiu que pot patir complicacions si es contagia», va explicar Maria Àngels Rovira, directora del CAP.

Segons Rovira, els motius pels quals hi ha menys vacunats són diversos. «A aquests barris hi viuen persones de diverses nacionalitats i, sovint, la incomprensió de l’idioma és una dificultat per inscriure’s i demanar hora per vacunar-se. A més, moltes d’elles no tenen temps per vacunar-se per la seva situació laboral i, finalment, la bretxa digital també és important, sobretot per als de més edat», va explicar Rovira. La metgessa va afegir que també n’hi ha que tenen dubtes i por a vacunar-se però que han trobat un nou al·licient que els anima a posar-se la vacuna: poder obtenir el certificat per viatjar sense entrebancs i passar uns dies als seus països d’origen.

De fet, ahir administraven Janssen, vaccí que es pot posar a la població de més de 40 anys. Aquest tipus de vacuna té el gran avantatge que només consta d’una sola dosi i, sobretot al principi, es destinava a col·lectius de difícil accés, per tal de garantir-ne la immunització immediata.

«Per fi poden tornar al Marroc»

L’afluència de persones va anar de més a menys. «A les 3, quan hem obert, hem vacunat seixanta persones en una hora i s’han format cues. Després el ritme ha anat minvant», van explicar les sanitàries del centre. A mitja tarda, usuaris del CAP s’anaven apropant amb comptagotes i alguns d’ells no podien vacunar-se perquè no complien els requisits d’edat o de recuperació de la malaltia.

Els que sí que els complien explicaven que encara no s’havien vacunat perquè tenien dubtes però al final familiars o amics els havien convençut. D’altres, no els anava bé perquè treballaven moltes hores i els era molt complicat escollir una opció que fos compatible amb la seva jornada laboral.

Per altra banda, la majoria estaven satisfets perquè podrien tornar a viatjar al seu país sense entrebancs. Com per exemple, el cas d’una mare i filla marroquines que es van alegrar de la notícia. «Després de molts mesos podrem tornar a visitar els nostres familiars», expressaven il·lusionades. Fins i tot l’administrativa del mòdul va descarregar el certificat de vacunació instantani per a una d’elles.

La iniciativa va finalitzar amb 110 persones vacunades i, tal com va afirmar la directora, es plantegen repetir-la periòdicament per tal d’arribar a tothom.