Bicicletes abandonades al dipòsit municipal de Girona, i joves nouvinguts que no tenen forma de desplaçar-se d’una punta a l’altra de la ciutat. Són les dues peces que han encaixat a l’Escola Tècnica Girona (ETG) per impulsar un projecte formatiu, solidari i sostenible, tot alhora, anomenat BiciclETGem. La idea va sorgir al professorat d’un Programa de Formació i Inserció, un recurs subvencionat per a alumnes que no han obtingut el títol de secundària, o bé que són menors nouvinguts a Catalunya i aquí no tenen família. En aquest cas, són joves que s’estan formant com a auxiliars de reparació de vehicles lleugers. Uns vehicles entre els quals s’inclou les bicicletes.

«L’any passat ens trobàvem amb alumnes que tenien moltes dificultats per desplaçar-se a les empreses on feien pràctiques, ja que vivien lluny o potser havien d’anar fins a polígons industrials», explica la professora de l’ETG, Aina Gràcia. Aleshores, va llegir al diari que l’Ajuntament de Girona s’ofereix a cedir bicicletes abandonades del dipòsit de vehicles a entitats sense ànim de lucre gratuïtament, per promoure la mobilitat sostenible. I va lligar caps.

La covid-19 els va fer guardar la idea en un calaix aquell curs, però ara l’han pogut fer realitat. Així, els alumnes han construït un taller de reparació de bicis on apliquen tot el que han après en el PFI per donar una nova vida a les bicis no reclamades per ningú. Al maig els van entregar 10 bicicletes, «a totes els faltaven peces. Els alumnes podran reconstruir-ne 4 o 5, que després se cediran», explica Gràcia. Les donaran al PIL (Programa d’Inserció Laboral) Girona, que acull i ajuda a joves que arriben sense referents adults i als quals cobreixen les necessitats d’habitatge i formació perquè puguin construir-se un futur.

«Aprenem mentre ajudem»

Justament pel PIL hi han passat alguns dels alumnes del programa, que han vist de prop la importància de tenir bicicleta per molts joves de l’entitat. «Quan arribaven les pràctiques, alguns no hi podien anar. Ara aquestes bicis els serviran», apunten. Tot el grup es mostra entusiasmat amb aquest projecte: «Aprenem nosaltres mentre ajudem una altra persona», remarquen. Un altre fet important del projecte és que els professors han deixat de guiar-los perquè s’organitzin sols i aprenguin a prioritzar les feines. «Ens fa sentir com si fóssim responsables del nostre taller», expressen els alumnes, «som nosaltres els que hem de pensar com organitzar-nos per poder-ho entregar a temps i que estigui ben fet».

Tancar un cercle

Al juliol preveuen fer entrega de les bicicletes al PIL Girona. «És una iniciativa molt interessant, ja no tan per les bicicletes», sinó per «reaprofitar els residus que la societat ha generat», i així «treure’n un ús», diu el director del PIL, Marc Queralts. A la vegada, el BiciclETGem permetrà a alguns joves poder desplaçar-se, una necessitat que havien detectat. Tenen nois a qui els ajudaria «per anar al lloc de treball o formació, altres que no poden estalviar per comprar-se’n. Molts no tenen carnet de conduir. Tenir bicicleta és bastant significatiu», destaca Queralts.

Tot plegat també lliga amb la vessant sociolaboral que fan al PIL perquè els joves «tinguin xarxa al territori». En això, «l’ETG és un bon aliat», un centre molt arrelat a la ciutat i en la qual els joves «troben una comprensió que té a veure amb l’acolliment. És en aquesta «sensibilitat» de l’ETG que Queralts atribueix l’origen d’aquest projecte.