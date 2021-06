Girona Acull ha fet una acció aquest diumenge al migdia, amb motiu del dia mundial de les persones refugiades, per reclamar la llibertat de moviments per migrants i refugiats. A la plaça del Mercadal, han pintat un mural simulant una tanca amb concertides a la part de dalt i han llegit un manifest per denunciar la resposta dels estats als moviments migratoris: "Impedim per tots els mitjans que puguin arribar i, quan ho fan, seguim impedint de totes les maneres possibles que puguin trobar refugi". L'entitat exigeix la fi de les deportacions i l'anul·lació de les ordres d'expulsió i acusa les administracions de ser còmplices de milers de morts i desaparicions per intentar creuar fronteres.