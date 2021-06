Els Amics del Museu d’Art de Girona, entitat sociocultural amb quasi 30 anys de projecció i activitat, davant les darreres notícies aparegudes a la premsa, volem expressar que:

1. Des de la seva fundació el 1992, l’Associació ha tingut i té la seva seu social a la Pujada de la Catedral, 12, dins de les dependències del Museu dʼArt de Girona. Els Amics del Museu d’Art de Girona és una entitat que aplega un nombre considerable de socis. Té com a funció principal donar suport al Museu, i activar i sensibilitzar culturalment la ciutadania amb activitats diverses. És plural i oberta i no està adscrita a cap partit polític.

2. Per donar informació sobre les activitats del Museu d’Art i amb la intenció de portar el museu al cor de la ciutat -en paraules del director del museu d’aleshores, Sr. Trullén- vam començar l’any 2009 a utilitzar la planta baixa de la Casa Solterra, al carrer Ciutadans. D’aquí vam passar a fer-ne un ús intensiu i extensiu al llarg dels anys per desenvolupar la nostra activitat. Per qüestions pràctiques hi vam acabar tenint-hi també el despatx i la secretaria.

3. Érem conscients que no hi havia cap document que formalitzés la cessió d’ús i vam ser advertits que calia trobar solucions que passessin per la lliure concurrència i la transparència en el procés.

4. La situació excepcional produïda per la pandèmia de la covid-19 va portar al tancament de la Casa Solterra i va empènyer els Serveis Territorials de Cultura a fer un pla de seguretat per impulsar mesures anticovid i garantir la protecció de la ciutadania i dels treballadors. Aquest pla apostava per crear un Espai d’Atenció Ciutadana en planta baixa. Vam ser informats immediatament de la decisió i se’ns va acollir de nou al Museu d’Art. Des de la reobertura dels locals, l’estiu del 2020, tenim el despatx a l’Àmbit 1 del Museu, amb secretaria i tots el suports tècnics que necessitem facilitats pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

5. No només hem recuperat la nostra activitat sinó que, amb totes les mesures sanitàries exigibles a la situació, hem desplegat activitat en espais públics i privats: Espai 22, Cinema Truffaut, Casa de Cultura de Girona, Centre Cultural La Mercè, Fundació Valvi. Fins i tot hem pogut celebrar una exposició itinerant per totes les llibreries de Girona. Això no es contradiu amb el fet que ens agradaria disposar d’un local propi

6. Sempre hem obtingut col·laboració i atenció positiva tant de l’Ajuntament de Girona com dels Serveis Territorials del Departament de Cultura.