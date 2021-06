El Museu del Cinema de Girona recupera aquest juliol tots els documentals que no es van poder programar de manera presencial a causa de les restriccions sanitàries del moment.

Així doncs, tots els dijous de juliol es podran veure els quatre documentals ajornats: Robots (HI, A.I), d’Isa Willinger, l’1 de juliol; Allò que no et mata (Sans frapper), d’Alexe Poukine, el dia 8; Overseas, de Sung-A Yoon, el 15; i, finalment, el film Honeyland, de Ljubomir Stefanov i Tamara Kotevska, el 22 de juliol, pel·lícula nominada als Òscars com a millor film de parla no anglesa.

Aquests documentals formen part del cicle «Docs del mes» que ofereix mensualment una estrena d’una pel·lícula documental premiada als millors festivals i en versió original subtitulada al català. El Museu del Cinema està inscrit des de fa 15 anys a aquesta xarxa de sales de Catalunya.

Les projeccions començaran a les set de la tarda i l’entrada és gratuïta. Per garantir la seguretat sanitària, cal inscripció prèvia a través del web del Museu o per telèfon.

D’altra banda, el Museu del Cinema inaugura dimarts a les 11 hores l’exposició L’espectador com a espectacle. L’acte estarà presidit per l’alcaldessa i presidenta de la Fundació Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol, Marta Madrenas, i comptarà amb la presència del director del Museu, Jordi Pons; i els tres comissaris Íngrid Guardiola, Andrés Hispano i Fèlix Pérez-Hita.

La mostra, que reivindica el paper clau de l’espectador en la configuració de l’espectacle, es podrà veure fins al 24 d’abril de 2022.