Prendre un cafè o menjar una torrada en un bar mentre es comparteix l’espai amb altres espècies animals és una escena cada vegada més comuna a Girona. I és que amb l’auge dels moviments animalistes i les diferents tendències alimentàries, que van sumant més vegetarians i vegans a les llistes, sembla que la convivència amb altres animals es torna més afable.

Si uns anys enrere pocs establiments de la capital de província permetien l’accés a l’interior del local als animals de companyia, ara són bastants els que pengen el cartell de pet friendly a la porta d’entrada. Dues paraules en anglès que es tradueixen literalment per «amables amb les mascotes». És a dir, que poden passar.

Un cop dins, els animals reben un tracte còmplice en què majoritàriament se’ls ofereix un bol d’aigua per si tenen set. De moment, no hi ha cap establiment a Girona que ofereixi menú per als peluts, però ja n’hi ha alguns que s’ho estan plantejant.

Aquest és el cas de l’Om Restaurant Vegà, ubicat al principi del carrer de la Força en ple Barri Vell de Girona. «Havíem pensat tenir algun menjar especial per ells. Ja fet; comprat», explica Albert Pastellé, cap de l’establiment. Per ara, no ho han aplicat perquè explica que «no tots els gossos mengen el mateix i hauríem de tenir una oferta molt variada».

El que sí que fan a l’Om és guardar les restes del menjar que cuinen al restaurant. «Si sobra alguna cosa els oferim menjar, però rarament ens ho demanen», explica l’encarregat de cuina Joan Gabarrón.

L’Om no llueix cap cartell que s’identifiqui com a local pet friendly. «El restaurant és vegà per molts factors, com la salut i la consciència animal», explica Pastellé. Per aquest motiu, creuen que «se sobreentén que els animals són benvinguts».

A poca distància, concretament a la rambla de la Llibertat, hi ha la cafeteria Coffe&Greens, que sí que s’identifica com a establiment pet friendly amb un adhesiu al vidre d’entrada.

El local permet l’accés als animals des que va obrir la tardor del 2018. «Ho fem per no excloure a ningú, perquè tothom se senti benvingut i pugui prendre aquí el que demana; independentment de si porta o no mascota», expliquen Carlota Pons i Judit Cuesta, baristes de Coffe&Greens.

Un client freqüenta el bar amb la Cali, una gossa petita de la raça Jack Russell. L’Emi Molina diu que hi van junts perquè «sempre intento que vingui amb mi a tot arreu. No em plantejo gaires activitats sense ella».

Una veïna del Barri Vell, l’Adela Caamaño, coincideix a fer tots els plans possibles amb la seva gossa. Es diu Malumba i és una Bichon Maltès. «Anem a tot arreu juntes», diu. «Als restaurants i bars cada cop és més fàcil entrar-hi amb gos, però al transport públic i als supermercats encara costa. És absurd», critica.

Dins dels locals, el més freqüent és trobar-hi gossos, però els propietaris diuen que «estan oberts a qualsevol animal». De fet, al bar de la Rambla «una vegada va venir una noia amb un peix de fira». I a l’Om, «algun cop han entrat clients amb gats». A banda, tots fan broma que hi accedeixen coloms i tota mena d’insectes.