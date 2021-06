Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Girona han detingut avui catorze homes d’entre 16 i 49 anys, veïns de Girona, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.

A mitjans de febrer, gràcies al servei de policia de proximitat de la Policia Municipal de Girona, es va recollir informació proporcionada pels mateixos residents, pels comerços i establiments de la zona, sobre un possible tràfic de drogues en alguns pisos. El servei de policia de proximitat permet un contacte directe amb la ciutadania i establir relacions de confiança i proximitat amb els veïns i veïnes.

També es va poder obtenir informació gràcies al contacte directe i proper amb l’Associació de Veïns de Can Gibert del Pla i amb les reunions establertes amb l’entitat. Aquestes trobades van portar a la Policia Municipal i als Mossos de Girona a confirmar aquesta possible compravenda de substàncies estupefaents en quatre pisos ocupats de forma il·legal, situats als carrers del Puigneulós i del Riu Güell del municipi. Les vendes tenien lloc habitualment als pisos o a la via pública i generaven alarma social entre els veïns i veïnes del barri.

Aquesta matinada els mossos han fet una entrada i perquisició amb autorització judicial als pisos esmentats. En aquest dispositiu hi han participat efectius de la Unitat d’Investigació de Girona, l’Àrea Regional de Recursos Operatius, la Unitat Canina i la Policia Municipal de Girona.

En el marc de l’actuació s’han intervingut un total de 1.100 grams de marihuana i 250 grams d’una substància blanca, presumptament cocaïna en pols. També s’han comissat 2.480 euros fraccionats en petits bitllets, bàscules de precisió i estris per elaborar les dosis per a la venda al detall.

Els catorze homes han quedat detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública per tràfic de substàncies estupefaents. Onze dels detinguts, la majoria amb antecedents, passaran a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona i la resta seran citats per l’autoritat judicial.