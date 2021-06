Els Bombers van haver de treballar ahir al vespre en un incendi al barri de la Font de la Pólvora de Girona.

S'hi van traslladar a les vuit del vespre en rebre l'avís que cremaven vehicles d'un aparcament del barri.

Van anar fins al lloc dels fets i van treballar-hi prop d'una hora per sufocar les flames.

El foc va afectar dos cotxes -un Audi A3 i un Dacia- però també es va estendre per una zona on hi havia brossa acumulada i finalment, també una àrea de vegetació. D'aquí, les flames van destrossar 80 m2.

Aquest succés a banda de mobilitzar els Bombers també va fer desplaçar al servei els Mossos i la Policia Municipal.

Camp de blat a Maçanet

A Maçanet de la Selva, cap a un quart de nou també es van haver de mobilitzar els Bombers. En aquest cas per un incendi darrere del Centre d'Atenció Primària (CAP). Un foc que va afectar un camp de blat. Hi van treballar durant una hora i va afectar fins a 4.000 metres quadrats.

De moment es desconeixen els orígens dels dos focs, però aquests dies ja se n'estan originant per petards i no es descarta.