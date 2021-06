Els Mossos d’Esquadra han detingut un jove per entrar a robar en dues cases i en dos cotxes al barri de Montjuïc de Girona durant la mateixa matinada.

Els fets es van produir el 14 de juny i l'arrestat és un jove de 22 anys, de nacionalitat marroquina i veí de la ciutat. Se l'acusa de ser el presumpte autor de dos robatoris amb força a interior de domicili, i dos robatoris amb força a interior de vehicle.

Tot es va desencadenar quan pels volts de dos quarts de set del matí del dilluns passat 14 de juny, una patrulla de la comissaria dels Mossos de Girona va rebre l’avís d’una veïna del carrer Abat Escarré del barri de Montjuïc que acabava de veure un individu dins el pati de casa seva i que després havia fugit del lloc en bicicleta.

Un cop al lloc els Mossos van trobar-se amb el presumpte lladre, concretament a l’encreuament de la Pujada de la Barrufa amb el carrer Peius Pasqual i Carbó. Els agents el van identificar i escorcollar. En l’escorcoll li van trobar dos telèfons mòbils, un moneder amb 9 euros, dos encenedors, unes ulleres, una llanterna, unes tenalles, una navalla i una eina multiús.

Per entrar a robar a la casa del carrer Abat Escarré, els Mossos d'Esquadra després de fer les comprovacions van certificar que havia saltat la tanca de la casa deixant una bicicleta recolzada fora la paret, i hauria aprofitat la finestra oberta del menjador per entrar a dins i agafar un telèfon mòbil. L’home va veure la propietària de la casa i es va amagar, estirat a terra, al costat del pati, fins que la dona el va descobrir i ell va sortir corrents. Els agents el van detenir per aquest robatori.

Avisos de més robatoris

Després de la detenció del presumpte lladre, els Mossos van rebre més alertes de robatoris. El primer va ser dins un cotxe que estava aparcat al jardí d’una casa del mateix carrer on havia violentat una casa. Més tard, la policia va tenir coneixement que també havia entrat a robar dins un cotxe estacionat davant d’una casa del carrer Torre de Sant Joan, d’on va robar un encenedor, unes llanternes i un joc de ganivets de carnisser valorats en uns 500 euros.

Finalment van rebre l’avís del robatori d’una altra casa situada al mateix carrer Abat Escarré, on va entrar i va regirar les estances però els propietaris no van trobar a faltar res.

El detingut, que compta amb antecedents policials, va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Girona el passat 16 de juny, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.