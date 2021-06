L’Ajuntament de Girona torna a donar suport a les activitats organitzades a la ciutat amb motiu del Dia per l’alliberament Lesbià, Gai, Bisexual, Transsexual i Intersexual que té lloc cada 28 de juny, per tal de visibilitzar i defensar els drets del col·lectiu LGBTI. Aquest any, la principal acció reivindicativa té lloc avui i consistirà en la recepció i signatura per part de representants polítics d’una bandera trans gegant en senyal de compromís per la defensa dels drets de les persones trans.

A les 18.30 h, les famílies LGBTI rebran la bandera davant la seu de la Generalitat de Catalunya a la ciutat i iniciaran una marxa fins a la plaça del Vi. Un cop davant el consistori, signaran la bandera representants de l’Ajuntament de Girona, de la Generalitat de Catalunya i representants sindicals d’UGT i CCOO. Tot seguit es penjarà la bandera al balcó principal del consistori.

Per últim, els diversos col·lectius organitzadors de l’acte, entre els quals l’Espai LGTBI de Girona llegiran un manifest a favor dels drets de les persones LGBTI. També intervindran l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona, Laia Cañigueral. Amb aquest acte, l’organització també busca denunciar la discriminació que encara pateixen algunes persones afectades per LGBTIfòbia i animar qui ho necessiti a utilitzar els canals existents d’informació, d’assessorament i de suport.

“Fa una setmana al Ple de l’Ajuntament vam aprovar una moció a favor dels canvis a la llei perquè les persones del col·lectiu trans puguin viure amb normalitat en tots els sentits, per exemple en aspectes administratius i del dia a dia. Avui amb aquest acte fem costat així a les demandes justes de les persones trans, amb l’esperança que siguin escoltades i es puguin fer les modificacions legislatives necessàries per millorar les seves condicions de vida i acabar amb les dificultats amb què encara es troben avui en dia”, afirma l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

A més, l’Ajuntament de Girona commemorarà, com cada any, el Dia de l’Alliberament LGTBI, penjant la bandera LGTBI a la torre del Museu d’Història per fer visible la consecució dels drets del col·lectiu a Catalunya. La bandera es penjarà el divendres, dia 25 de juny, i onejarà fins dilluns vinent, i durant el mateix període el consistori il·luminarà la façana de l’edifici consistorial per commemorar aquesta diada.

El 28 de juny és el Dia Internacional de l'Orgull Lesbià, Gai, Bisexual, Transsexual i Intersexual en record dels anomenats fets de Stonewall –Estats Units- que van tenir lloc el 28 juny de 1969, fa ja més de 50 anys. Aquell dia, persones transsexuals i homosexuals van dir prou per primer cop a la discriminació a la qual havien estat sotmeses durant segles i va néixer el moviment d’alliberament LGBTI.

Els manifestos que es llegiran avui a la plaça del Vi estan penjats i poden consultar-se: #ExigimosLaIgualdadTrans i el manifest que signen el Grup de Lesbianes de Girona, Girona Orgullosa, Front d’Alliberament Gai de Catalunya i Comissió Unitària 28 de Juny.