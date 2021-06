Cada any, abans de Nadal, hi ha expectació per veure el cartell dels Pastorets. És una primera pista per saber cap on aniran els guions amb què ens sorprendrà el grup Proscenium, sempre tant vinculats a l’actualitat però alhora fidels a l’esperit original del text teatral. Joan Ribas ha sigut l’ànima i el motor d’una tradició que a Girona ja és part essencial dels actes de les festes de Nadal, i les mostres de tristesa i homenatge que ahir arribaven de tanta gent que hi és o hi ha estat vinculada visualitzava fins a quin punt a Girona els Pastorets i Joan Ribas és un matrimoni indissociable.

Joan Ribas ha sigut un mecenes a Girona. Reivindico sempre que puc la figura de l’empresari que retorna al conjunt de la societat una part dels seus beneficis, a través de l’activitat cultural, social, esportiva, o de qualsevol àmbit. Crec que és una manera noble i solidària de cohesió social, ja que reforça els lligams interns i crea nous vincles ciutadans, sempre positius. Ribas és un exemple clar d’aquesta responsabilitat social que m’agrada posar en valor. Els Pastorets són segurament el seu llegat més popular, però són moltes iniciatives les que s’han consolidat a Girona gràcies al seu suport, sobretot vinculades a la cultura en general, i del teatre en particular. La Planeta i el grup Proscenium són peces clau per entendre la vitalitat del teatre gironí, amb una feina de base constant i de qualitat.

També va jugar un paper important en diversos mitjans de comunicació, com Ràdio Girona, Presència, i el Punt Diari. Més enllà del seu rol dinamitzador dels projectes, com a articulista i opinador ens mostrava l’esperit crític a través del seu escrit dominical i altres altaveus. Coneixedor de la ciutat i dels seus mecanismes interns de funcionament, la seva opinió sempre era rellevant i mereixedora de ser tinguda en consideració. A través dels seus articles, i també de totes l’activitat empresarial i cultural que va desenvolupar al llarg de la vida, Ribas es va guanyar el respecte del conjunt de la ciutadania per la seva estima i dedicació a la ciutat.

A Girona parlar de teatre és parlar de Joan Ribas. Aquest vincle es mantindrà ferm gràcies a tots els seus projectes, que de ben segur seguiran ben vius gràcies a la seva família i als seus amics, que comparteixen la seva passió. Girona seria diferent sense la seva petjada, i aquest és un reconeixement a un llegat d’una gran obra al servei de la ciutat. Descansi en pau.