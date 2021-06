L’Ajuntament de Girona ha habilitat al barri de Pedret un punt de desencotxament per als busos turístics. La brigada municipal de manteniment de la via pública va senyalitzar ahir la parada, que ja està en funcionament. Aquest espai està ubicat al carrer de Palafrugell, a tocar del pont de Pedret, i hi ha lloc perquè hi puguin estacionar tres autobusos. L’objectiu d’aquesta mesura és diversificar i redistribuir l’arribada de turistes per dinamitzar diferents zones comercials de la ciutat.

Aquesta mesura respon al compromís que el govern municipal té amb l’Associació de Guies de Girona i amb els representants del transport turístic de tenir un segon baixador a prop del centre. A causa de la pandèmia de la COVID-19 aquesta acció va quedar aturada i ara, davant la progressiva i creixent recuperació de la mobilitat turística, s’ha dut a terme.

“Estem veient com de mica en mica es va reactivant l’economia de la ciutat, i el sector turístic és un dels que ha de tornar a ser important en aquesta fase, ja que en depenen molts negocis i llocs de treball. Ens vam comprometre amb el sector a tenir un espai més proper al Barri Vell per poder aturar-se i desencotxar, i ara que a poc a poc es van retirant les restriccions de mobilitat turística, creiem que és el moment d’executar allò que vam pactar i que permetrà diversificar encara més les entrades de turistes al Barri Vell”, ha afirmat la tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes.

A partir d’ara, els busos turístics poden aturar-se, durant un màxim de 15 minuts, en aquest nou punt perquè les persones que vinguin a visitar Girona puguin baixar o pujar del vehicle. La parada està operativa de les 9 a les 18 hores, de dilluns a diumenge. Fora d’aquest horari s’hi permet l’estacionament de vehicles privats.

Desencotxament de busos turístics, en dos punts

Amb aquesta nova parada, la ciutat de Girona passa a tenir dos punts on els busos turístics podran aturar-se uns minuts per encotxar i desencotxar: l’estació de busos de Girona i el carrer de Palafrugell. Així mateix, l’encotxament i desencotxament de passatgers es podrà continuar realitzant a l’espai habilitat per a busos del Pavelló Municipal Girona – Fontajau, a banda d’efectuar-hi l’estacionament.

Més mesures de mobilitat a Pedret

El nou punt compta amb el vistiplau dels veïns i veïnes de Pedret, els quals van poder fer arribar propostes de com havia de ser aquesta parada per als busos turístics. A més, l’Ajuntament ha dut a terme tot un seguit de mesures complementàries al barri envers la mobilitat, a petició del veïnat.

“L’adaptació d’aquest espai per als busos que porten turistes ve acompanyat d’altres mesures per a la millora del barri que vam pactar amb els veïns i veïnes, i que hem estat executant en diferents moments, com per exemple la instal·lació d'una estació de Girocleta", ha explicat la regidora de Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Marta Sureda.

A banda de la instal·lació d’una estació de Girocleta, que es va inaugurar el mes de febrer passat, també s’han portat a terme petites actuacions com posar bancs i papereres al carrer de Palafrugell, arreglar alguna vorera malmesa i senyalitzar un pas de vianants a la ronda de Pedret.

A més, estan pendents l’estudi de reordenació del carrer de Palamós i de Palafrugell (pendent d’adjudicació) i la il·luminació del pont de Pedret i del passeig del riu paral·lel al carrer de Palafrugell. Tots tres projectes formen part de les propostes escollides en les darreres edicions dels pressupostos participats dels barris.