Un incendi agrícola al veïnat de Sangosta ha cremat fins a 1,4 hectàrees de rostolls.

En un dels camps hi havia bales de palla i a l'altra, s'hi feien tasques agrícoles.

L'incendi s'ha declarat pels volts de dos quarts de dues i s'han activat cinc dotacions dels Bombers, ADF així com Mossos i Policia Local.

Els Bombers ja l'han donat per extingit pels volts de les tres de la tarda.

Per poder aturar el foc a banda de les tasques dels Bombers i ADF també hi ha ajudat un tractor que ha llaurat la zona del flanc esquerre, evitant així la propagació per més camps de la zona, que es troba entre els veïnats de Sangosta i Mosqueroles.