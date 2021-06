Guanyem Girona reivindica haver aconseguit "capgirar" unes polítiques d'habitatge "gairebé inexistents" a la ciutat. La regidora Cristina Andreu ha subratllat que, gràcies als acords que la formació ha tancat amb l'equip de govern "en només dos anys s'ha passat de destinar 50.000 euros a la compra d'habitatge públic als 4 milions actuals". D'aquest paquet, la regidora ha concretat que actualment el govern ja n'ha destinat 800.000 a adquirir catorze pisos, però ha lamentat que no els hagin tingut en compte. Reclama que es comprin blocs sencers repartits pels barris i, també, edificis ocupats. A més, Guanyem alerta que JxCat i ERC "continuïn sense prioritzar polítiques habitacionals i que es resisteixin a la moratòria de pisos turístics".

Guanyem Girona ha repassat l’estat de les polítiques d’habitatge a Girona dels últims dos anys. La regidora Cristina Andreu ha començat reivindicant la feina feta des de Guanyem: "Des de la nostra entrada a l’Ajuntament de Girona fa tot just dos anys hem cregut que una política habitacional valenta que permeti reduir els preus del lloguer i garantir el dret a l’habitatge havia de ser prioritària a la nostra ciutat".

Així, Andreu ha assegurat que Guanyem ha aconseguit "capgirar" unes polítiques en matèria d’habitatge "que abans eren gairebé inexistents" gràcies a prioritzar-les a l'hora de tancar acords amb el govern. Sobre aquests pactes, Andreu n'ha destacat els 4 MEUR en compra d’habitatge públic derivats de les inversions per a aquest 2021. Una xifra que la regidora ha qualificat "d’impensable fa només dos anys, quan el govern hi dedicava només 50.000 euros anuals,; és a dir, 80 vegades menys".

La regidora de Guanyem també ha explicat que el govern de moment porta gastats 800.000 euros en catorze habitatges. Andreu ha lamentat que en aquesta primera compra la seva formació no hi hagi pogut dir la seva, i que la voluntat de Guanyem és que s’adquireixin blocs sencers repartits pels diversos barris i que també s’hi incloguin edificis ocupats.

Des de Guanyem consideren que això ajudaria a "destensionar" els barris, millorar la convivència i reduir el preu del lloguer a la zona. "Si l’Ajuntament compra habitatge amb famílies sense contracte, això permetria regularitzar la seva situació habitacional. Si es donés el cas que l’ús de l’habitatge fos fraudulent, caldria la intervenció per fer fora els ocupants i evitar així els conflictes comunitaris", ha dit la regidora.

Preocupats perquè s'executin

Des de Guanyem, la regidora també s’ha mostrat preocupada per la capacitat d’executar les inversions pactades fins a dia d’avui. "Girona té fins a finals de 2021 per invertir aquests diners en habitatge públic. Si el govern no desenvolupa les polítiques necessàries, aquests diners es perdran i també l’oportunitat que hem donat", ha insistit Cristina Andreu. En aquest sentit la regidora de Guanyem ha reiterat la necessitat de dedicar més recursos a l’Oficina Municipal d’Habitatge i a Vivendes de Girona.

Un altre punt en matèria d'habitatge en què la regidora ha fet incís és que, arran de l'acord per als pressupostos del 2020, s'ha aconseguit tirar endavant l'estudi d'impacte dels pisos turístics. L'informe, a parer de Guanyem, ja ha revelat d'entrada algunes dades "preocupants però molt útils si es volen revertir tendències negatives" (per exemple, que la meitat dels pisos de lloguer al Barri Vell siguin d'ús turístic).

Reclama la moratòria

I aquí, Andreu ha criticat que el govern "continua resistint-se a implantar la moratòria de pisos turístics aprovada el maig de 2020". En aquest sentit, la regidora lamenta que el govern "continuï sense actuar davant l’expulsió de les veïnes i veïns per l’augment dels preus del lloguer". I es mostra "decebuda" pel paper que fa ERC després d'entrar a govern. Recorda als republicans que van votar a favor de la moratòria quan eren a l'oposició, però que ara, tot i tenir la regidoria d'Habitatge, "mantinguin la política habitacional que dicta Madrenas". En aquest sentit, Andreu ha recordat que recentment el Tribunal Suprem (TS) s’ha posicionat a favor d'aquestes regulacions arran d’un conflicte entre l’Ajuntament de Barcelona i una associació de pisos turístics.

Finalment, la regidora de Guanyem ha avaluat l’estat del Pla Local de l’Habitatge, la redacció del qual s'ha tret a licitació fa poc. Andreu ha assenyalat que el procés participatiu va ser "molt poc productiu perquè es va treballar amb dades desactualitzades del 2017, i perquè es va arribar a conclusions que són llocs comuns". Tot i això, creu que "si es treballa bé, pot ser una gran eina per revertir els efectes negatius d’anys sense polítiques habitacionals a Girona".