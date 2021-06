El barri de Mas Ramada, a Girona, «preocupa» al govern municipal de Girona. Els veïns del barri fa temps que alerten que, pels volts de Sant Joan, hi ha grups que aprofiten els petards per fer ostentació de les armes que presumptament tenen, i les disparen de forma que els trets quedin dissimulats pel soroll dels petards. L’Associació de Veïns alerta d’aquesta situació des de fa més de tres anys, i demana més seguretat a la zona. Però la situació s’ha tensat encara més en aquest sector de la ciutat després que, la nit de dijous, una bala perduda entrés dins d’un domicili i causés un tall en el tors d’una veïna que estava dormint. Els Mossos d’Esquadra estan duent a terme una investigació per esclarir què va passar.

El regidor de Seguretat de l’Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, afirma que són coneixedors d’aquest «mal costum» que té lloc en les dates de la revetlla en aquesta zona de Girona. En aquest sentit, Berloso explica que s’hi fan patrulles per part de la Policia Municipal de Girona i que Mossos - que tenen la competència de seguretat ciutadana - també n’està al cas. «Mirem de repartir els agents policials de què disposem de la millor manera per donar el servei públic a tota la ciutat, i també es va en aquell sector», concreta. Però, quan els agents de policia hi van, els autors d’aquestes accions «desapareixen», i no hi tornen fins que s’asseguren que la presència policial ha marxat del barri.

«Ens preocupa», diu el regidor, «però la situació és més complicada que en altres barris», afegeix, ja que, segons afirma, «s’hi ha de passejar més d’una patrulla per motius de seguretat», detalla el regidor. Per resoldre aquests incidents a Mas Ramada, Berloso creu que, durant un temps, «hauria d’haver-hi permanentment patrulles policials al lloc on es donen aquestes situacions», però que ni Mossos d’Esquadra ni Policia Municipal «disposem de personal suficient per donar aquest tipus de servei», lamenta el regidor de Seguretat.

De fet, l’Ajuntament de Girona ha demanat una reunió amb el Departament d’Interior de la Generalitat i amb el seu nou conseller, Joan Ignasi Elena, per tractar el tema de la seguretat a la ciutat de Girona i coordinar els cossos de Mossos i Policia Municipal. La intenció de la trobada, que encara no té data, és «clarificar quin suport hem de donar nosaltres als Mossos», amb l’objectiu de «tenir la seguretat que es mereixen els ciutadans de Girona», explica Berloso.