El barri de Carme-Vista Alegre de Girona va culminar ahir la seva festa de barri recuperant la tradicional foguera de Sant Joan i el sopar popular, amb gegants i concerts. La revetlla va tornar a dur aires de normalitat als veïns i veïnes, en una festivitat molt rellevant pel barri que l'any passat no es va poder fer a causa de la pandèmia. Tot i això, les activitats de la festa major de barri, organitzades per l'Associació de Veïns de Carme-Vista Alegre, van haver d'adaptar-se a les mesures sanitàries contra la covid-19.

La celebració va començar amb la recollida de la flama del Canigó a la plaça del Vi, tant bon punt aquesta va arribar a la ciutat. La flama, acompanyada de representants veïnals i institucionals, també va ser custodiada pels gegants de la ciutat i la Fal·lera Gironina. La cercavila va arribar fins el parc de Vista-Alegre.

Inauguració del passeig-mirador de Vista Alegre

Un cop allà, l'Associació de Veïns va inaugurar el passeig, conegut pel veïnat com el "passeig-mirador de Vista Alegre", que envolta el parc per la part superior. Es tracta d'un camí escolar al carrer Vista Alegre, votat en els pressupostos participats de l'any 2017 i 2018. L'obra va reformar la zona per fer un camí pels vianants i evitar així que haguessin de passar per la zona de pàrquing. La nova via, que els veïns valoren molt positivament, va quedar enllestida tan bon punt va començar el confinament estricte. Això va impedir poder-la inaugurar al seu moment.

La inauguració va comptar amb la participació del vicealcalde de Girona i regidor de barri, Quim Ayats, el president de l'Associació de Veïns, Pep Fortià, i les expresidentes de l'entitat veïnal, Carme Mas i Mercè Vilamitjana.

"Cremant" la covid-19

Després de la foto de la inauguració, els gegants i imatgeria de Girona van fer balls d'encesa de la foguera de Sant Joan. En la pila preparada per cremar, l'AV també hi va col·locar una figura que representava el virus de la covid-19. Per la foguera, el públic va haver d'asseure's en seients de forma controlada, dur la mascareta i mantenir la distància de seguretat entre els assistents.

Després de la foguera, es va celebrar el sopar popular a la mateixa plaça, a càrrec de la Llosa. La nit va acabar amb els concerts d'Anna Selva, FINA, Pau Morales i el DJ Pablo de Vista Alegre.

Es clou així la festa major del barri de Carme-Vista Alegre, que va començar el cap de setmana passat amb els campionats de botifarra, petanca, futbol i bitlles catalanes; i una exposició dels alumnes del taller de pintura, al Local Social de Vista Alegre, que va comptar amb la coral de Vista Alegre per la seva inauguració.