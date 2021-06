Els Mossos d’Esquadra han detingut un home per robar objectes de dins d’un cotxe. Els agents el van localitzar poca estona després del robatori i, durant l’escorcoll, li van trobar que portava més objectes de dubtosa procedència. Per aquest motiu, els agents de la comissaria de Salt mantenen oberta la investigació, ja que podria ser sospitós d’altres fets al municipi. L’arrestat és un veí de Salt, de 30 anys i nacionalitat marroquina.

El succés es va desencadenar cap a la una de la matinada del dia 21 de juny, quan els Mossos de Salt van rebre l’avís que hi havia un home forçant un cotxe al carrer de Miguel de Cervantes amb cantonada carrer Àngel Guimerà de Salt i que el lladre hauria fugit en direcció al carrer Major de Salt.

Arran de l’alerta, els Mossos es van desplaçar a la zona i van fer recerca amb la descripció que tenien, que els va facilitar el veí que ho va veure. Pocs minuts després dels fets, van trobar un individu que corresponia amb la descripció que els havien donat.

Un botí abundant

Per aquest motiu, els agents el van aturar, i van procedir a identificar-lo i al posterior escorcoll. Van veure que portava una bossa de color negre i aquí hi van trobar el botí: quatre jocs de la consola Playstation, ulleres, diversos cables, dos tornavisos, una altra bossa de roba, fundes de seients de vehicle noves, una altra motxilla, un suport de mòbil per al cotxe i un carregador USB, entre d’altres. Els Mossos també van comprovar el vehicle que suposadament hauria forçat i, efectivament, estava violentat a l’altura del vidre de la porta davantera de l’acompanyant i l’interior estava tot remenant. Algun dels objectes que duia l’home eren d’aquest cotxe i els altres encara s’investiga d’on provenien. Per tot això, l’home va quedar arrestat com a presumpte autor d’un robatori amb força a interior de vehicles.