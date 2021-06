Una bala perduda ha aparegut a la Clínica Girona. El projectil ha pogut ser recuperat per la policia aquesta matinada. Els fets, però són d'ahir a la nit, quan una empleada del centre va alertar que havia sentit una cosa estranya mentre era a l'hospital i que li havia passat a prop. A la finestra de la sala han aparegut, però dos forats i només han trobat un projectil. Només s'ha localitzat una bala. La Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra han acudit al centre sanitari privat a primera hora del matí. Segons han confirmat els Mossos hi ha oberta una investigació per determinar la procedència i perquè van disparar. La policia científica ha explorat la zona per si trobava més indicis. Els fets van passar per la revetlla, una nit abasta als espetecs dels petards i no d'armes de foc.

Cal recordar, però que fa poc més d'una setmana, a Mas Ramada una dona va resultar ferida lleu arran d'una bala també perduda. Un cas que preocupa al barri i també a la policia, que ho investiga. Ja que no és el primer cop que per aquestes dates es donen fets similars.