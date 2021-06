El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest divendres que no assistirà a l'entrega de premis de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), que se celebrarà el pròxim 1 de juliol al CaixaForum de Barcelona i que comptarà amb la presència dels reis d'Espanya. "Anirem a tots els llocs on es pugui defensar amb claredat els interessos econòmics, socials i culturals de Catalunya; a la resta d'actes, que siguin per exalçar la monarquia, no ens hi trobaran", ha aclarit en roda de premsa després de rebre la primera dosi de la vacuna de la covid a la Fira de Barcelona. La política del Govern pel que fa als actes amb Felip VI és que l'agenda del monarca "no condicioni" la de l'executiu català.

Així, mentre el president coincidirà aquest diumenge amb el rei en el sopar inaugural del Mobile World Congress, ha decidit no participar del lliurament dels premis de la FPdGI. Aragonès ha reiterat que el seu és un executiu republicà i que "reflecteix unes urnes amb un 52% de vots a favor de la independència" amb "clares conviccions republicanes". Segons ha detallat, aquell dia destinarà l'agenda "a altres qüestions que també són d'interès i d'importància cabdal" per Catalunya.