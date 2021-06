Del 24 al 28 de juny. Ahir es va donar el tret de sortida a aquesta onzena edició del Festival Internacional del Circ l’Elefant d’Or. En total, hi participen 49 artistes de 15 països diferents que competeixen entre si amb divuit actuacions. Aquests números s’han dividit en dos espectacles: el blau (ahir i demà) i el vermell (avui i diumenge). Els dotze millors es classificaran per la gran final de dilluns i el vencedor serà guardonat amb una estatueta de l’Elefant d’Or. Ahir es van poder veure números com l’espectacle d’il·lusions The Time Machine o l’equilibrista rus Valentin Chetverkin, que protagonitza el cartell d’aquesta edició. Avui, pugen a l’escenari els gimnastes peruans Duo Vitalys o el contorsionista rus Aleksandr Batuev. De les 11.000 entrades disponibles, ja se n’han venut 9.000.