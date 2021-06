La plaça Domènech Fita del barri de Montjuïc de Girona es va despertar ahir amb restes de petards, brutícia i begudes alcohòliques, després de la revetlla de Sant Joan. Però no és la primera nit que els veïns de la plaça s’ho troben així. El barri està vivint un auge de «botellons», que ha anat a més des que ha arribat el bon temps. Es tracta de concentracions de joves que s’agrupen especialment en les zones del castell de Montjuïc i també al solar on hi ha l’antic minigolf, que porta temps abandonat.

Des de l’Associació de Veïns (AV) de Montjuïc es fan ressò de les protestes dels veïns i veïnes de la zona. Segons apunten des de l’AV, els residents de davant la pista de bàsquet de la plaça Domènech Fita porten més de deu nits seguides en què cada nit hi ha joves causant rebombori, amb les conseqüents molèsties pel que fa a soroll. Expliquen que els joves porten altaveus per posar música i fins i tot juguen a bàsquet. A més, les característiques del lloc - amb bancs i il·luminada tota la nit - també ho afavoreixen. Els joves s’hi estan fins les 2 o les 3 de la matinada. Tot plegat, afecta el descans dels veïns, lamenta el president de l’associació veïnal, Àlex Ceballos.

Soroll de nit, brutícia de dia

Unes altres molèsties de què es queixen els residents del barri és la brutícia que en resulta. Després dels «botellons», aquests punts de Montjuïc acaben acumulant deixalles i s’escampen «llaunes i ampolles». Això es nota sobretot al castell de Montjuïc, on s’ho troben els veïns que surten a passejar per aquest entorn.

L’altre lloc on es produeixen aquests actes incívics és al solar de l’antic minigolf. De fet, l’Associació de Veïns porta temps demanant que l’entitat pugui fer ús de l’espai per transformar-lo en un punt de trobada veïnal. L’Ajuntament té cedits els terrenys a un particular fins al 2024, a canvi que aquest hi creï un espai d’oci per als veïns, però això no s’ha portat a terme. La regidora de barri, Eva Palau, va explicar al ple de febrer que duien mesos treballant amb l’AV i el particular per reactivar el lloc. De moment, l’espai segueix en desús.

Ceballos explica que està en comunicació amb la Policia Municipal pels «botellons» recurrents que tenen lloc en aquestes dues localitzacions. De la mateixa manera, el president de l’Associació de Veïns també té la intenció de parlar amb la regidora de barri, Eva Palau, per traslladar-li la problemàtica i la inquietud dels veïns de la zona, amb l’objectiu que es pugui trobar una solució que posi fi a aquests actes incívics.