L'Ajuntament de Girona construirà un mur entre el pont de la Barca i el pont de França per fer front a les crescudes del riu Ter. El projecte, redactat per una empresa d'enginyeria i consultoria, s'ha aprovat inicialment aquest divendres en Junta de Govern i la previsió és que les actuacions tinguin un cost de 414.003,27 euros. Per fer-les, el consistori comptarà amb una subvenció que atorga l'ACA als municipis de la conca fluvial de Catalunya per fer actuacions de protecció davant avingudes. L'import de l'ajut ascendeix fins als 229.147,59 euros. Un cop es faci l'aprovació definitiva del projecte, amb el vistiplau de l'ACA i la Generalitat, es podran començar a licitar les obres.

El mur se situarà entre els dos ponts i servirà per protegir la zona urbana del costat esquerre del Ter, on actualment hi ha una gasolinera, un supermercat i un cinema i on s'haurà de desenvolupar en un futur el polígon d'actuació 'Pont de la Barca'.