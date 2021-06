L'Ajuntament de Cassà de la Selva (Gironès) ha signat un acord amb el Consorci de les Gavarres per posar vigilància a la zona de Can Vilallonga. El consistori vol posar fi a les situacions d'incivisme i a les reunions de grups que hi fan 'botellons'. Per això, s'ha contractat personal que hi farà guàrdia fins a la matinada els caps de setmana. El dispositiu treballarà de forma coordinada amb la Policia Local i reforçarà la seguretat a la zona, on a més s'han instal·lat cartells per evitar l'accés a l'àrea pública de la finca. Des de l'Ajuntament fan una "crida a la responsabilitat col·lectiva" i al civisme i demanen que es recullin les deixades del carrer o les zones forestals després de fer-hi trobades.