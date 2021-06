Ambra Faggioni (Itàlia, 1981) i Ives Papadopaulo Olivares (Espanya, 1975) són, damunt l’escenari, el duo Golden Dream. La parella que resideix a Figueres és, d’entre les divuit companyies convidades a aquesta edició del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or, la que ve de més a prop.

Ahir, es van estrenar al festival que se celebra a Girona fins al 28 de juny amb el seu número de teles aèries. Demà, tornaran a estar damunt l’escenari i, si es classifiquen per la gran final, també se’ls podrà veure dilluns al pavelló de Fontajau.

El seu espectacle és una barreja de dues disciplines: «Estàtues amb un número aeri». El tret diferencial, diuen, és que treballen en càmera lenta. «És molt més complicat que fer-ho ràpid, però del que es tracta és d’innovar i sorprendre el públic», explica Olivares.

Per preparar-se, cada dia entrenen musculació unes dues hores i mitja, «per estètica». I a banda, practiquen l’exercici de teles. El més complicat és poder-ho fer en alçada, perquè requereixen espais molt alts. «A vegades ens pengem al gimnàs, però tothom ens mira», expliquen rient.

També es cuiden molt l’alimentació. «Com que representem estàtues, a part de força hem de tenir un cos treballat». De fet, la seva rutina diària, expliquen, s’assembla bastant a la de les persones que practiquen culturisme. «Mengem cada tres hores i ho pesem tot. No podem ingerir cap dolç». Cuidar-se tant l’estètica és una aposta personal que molts artistes comparteixen.

Tots dos venen del món del circ. Faggioni és la quarta generació de circenses del Circ Americano i Olivares no ha crescut en cap circ en concret, però els seus familiars també són artistes. De fet, és nebot de Miss Mara, una de les trapezistes més famoses del segle XX i molt aclamada pel públic americà.

La parella que conforma Golden Dream fa catorze anys que es va casar i els mateixos que treballen junts sobre l’escenari. «Jo estava al circ de la meva família i ell amb una companyia a París», explica Faggioni. «Vaig venir a Espanya a visitar el meu germà i ens vam conèixer», diu Olivares. «Va ser un ‘felchazo’. Al cap d’un any, ens casàvem».

El número de teles aèries que fan ara el van estrenar el 2016 i el desenvolupen a 12 m d’alçada. Amb la pandèmia, feia un any i mig que no pujaven a aquesta altura. Tot i ser conscients que una caiguda pot ser fatal, «no passem por, li tenim respecte». De fet, «quan estem en rutina i en forma, gaudim els set minuts que dura el número. A vegades, fins i tot, has de dir-te ‘prou de gaudir, que ara ve un moment molt complicat i t’has de concentrar’», explica Olivares.

Tot i que comparteixen la passió pel circ, amb l’edat -40 i 46 anys- veuen que s’acosta el moment de deixar-ho. «Per aquest tipus de número, estem a la recta final». No es marquen una data exacta, però comencen a plantejar-se projectes de futur com obrir un gimnàs o un piano-bar.

Per ara, segueixen en actiu i, després del festival, se’n van de gira amb un circ que fa la primera parada a Budapest. A Girona, confien a fer un número impecable i optar al podi. «És inevitable pensar en el premi, per la trajectòria que portem», encara que són conscient que «hi ha molt nivell». Anteriorment, la parella ha estat guardonada a diversos festivals internacionals.