Salt se sumarà aquest dilluns, 28 de juny, als actes del Dia Internacional pels Drets del col·lectiu LGTBI. Amb la voluntat de reivindicar i defensar els drets de les persones transsexuals, es projectarà el documental «EnFemme», d’Alba Barbé. Tindrà lloc a les sis de la tarda de dilluns a l’Auditori de la Coma Cros. Posteriorment es farà un col·loqui amb la directora i alguns dels seus protagonistes. La primera tinent d’alcalde i regidora de Serveis a les Persones, Margarita de Arquer, explica que amb aquest acte «es pretén visualitzar el compromís de l’Ajuntament de Salt per contribuir a la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI i per treballar per una societat lliure d’estigmes i discriminacions».

«EnFemme» tracta un tema fins ara desconegut en el cinema documental: el «cross-dressing». Ofereix l’oportunitat de conèixer les històries al voltant del local que hi ha a Barcelona, on es permet vestir-se de dona a tothom qui ho vulgui.