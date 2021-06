L’Ajuntament de Girona construirà un mur entre el pont de la Barca i el pont de França per fer front a les crescudes del riu Ter. El projecte, redactat per l’empresa ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting, es va aprovar inicialment per Junta de Govern Local el divendres.

El mur estarà situat entre els dos ponts i protegirà la zona urbana que hi ha al costat esquerre del riu Ter, on hi ha una gasolinera, un supermercat i un cinema, entre d’altres activitats, i on s’haurà de desenvolupar en el futur el Polígon d’actuació 104 «Pont de la Barca».

Les obres, amb un cost màxim de 414.003,27 euros (IVA inclòs), es beneficiaran d’un ajut de l’Agència Catalana de l’Aigua de 229.147,59 euros. L’ACA i la Generalitat també hauran d’aprovar el projecte d’obres.