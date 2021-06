El Festival del Circ Elefant d’Or tanca amb milers d’espectadors

El Festival Internacional del Circ Elefant d’Or de Girona tanca avui aquesta edició especial, per la qual han passat més de 10.000 persones amb un espectacle nocturn que recull les dotze millors atraccions en una Gran Final.

Ahir a la nit el jurat del festival es va reunir per fer una valoració de les actuacions dels artistes. Després de la deliberació, es van anunciar les dotze companyies classificades: l’equilibrista rus i imatge del cartell Valentin Chetverkin, els pallassos César Dias i Matute, la funambulista Thu Hien, el màstil xinès d’Our Story, l’adagio acrobàtic Duo Ebeneezer, la doble roda de la mort de Cuba Troupe Danguir & Jessé Brandao, els llençadors de ganivets Duo Jasters, el contorsionista Aleksandr Batuev, la perxa de Duo Stauberti, les teles aèries de Golden Dream, el mà a mà de Duo Vitalys i la bàscula de Troupe Kevin Richter.

En total, al festival hi han participat divuit companyies formades per 49 artistes de quinze països diferents. Quasi cada companyia hi actuava amb una disciplina particular i diferent de la resta. S’hi han pogut veure números de contorsió, funambulisme, teles aèries, malabars o il·lusionisme, entre d’altres. Totes aquestes atraccions s’han dividit en dos espectacles: el blau (dijous i dissabte) i el vermell (divendres i ahir).

Primer festival post covid

El celebrat a Girona ha estat el primer festival de circ del món des de l’inici de la pandèmia. L’últim va ser també l’Elefant d’Or, que es va celebrar el febrer del 2020. «Això ha fet que hagi crescut moltíssim la notorietat del festival arreu», explica el director del circ, Genís Matabosch.

De forma excepcional, aquesta edició s’ha fet al pavelló de Fontajau i no a la tradicional carpa que s’instal·lava a la Devesa.

L’espai ha permès implementar millor les mesures per prevenir el contagi de la covid-19. Això ha inclòs disposar de més punts d’accés, un major control de la ventilació o assegurar el distanciament interpersonal, entre d’altres.

Convertir el pavelló en un espai adaptat al circ, «ha estat relativament fàcil, perquè és on celebrem el Gran Circ de Nadal i ja tenim experiència», apunta Matabosch.

Habitualment el festival tenia uns 30.000 espectadors per edició. Les restriccions d’aforament imposades per frenar la pandèmia han fet disminuir considerablement el nombre de butaques que s’han posat a la venda. Concretament, el triple. I és que, entre totes les funcions, s’hauran venut més de 10.000 entrades de les onze mil que es van obrir entre la taquilla física i en línia. Tot i que amb les darreres mesures s’hauria pogut ampliar l’oferta fins a 13.000 seients, l’organització va decidir no fer-ho perquè era «complicat» afegir localitats al sistema de venda emprat.

Amb tot, l’organització està satisfeta d’haver pogut celebrar aquesta edició del festival i que el públic «hagi respost tot i el context». Un context en què, per exemple, les funcions de circ s’han hagut de veure amb la mascareta posada i no hi ha hagut ni entreacte ni bar.

«Ha estat un cap de setmana complex perquè és el primer pont després de la relaxació de les mesures i molta gent ha aprofitat per marxar», diu el director. En un inici, el festival s’havia de celebrar entre febrer i març, com és habitual, però els organitzadors van decidir traslladar-lo al juny. La data es va fixar segons disponibilitat del pavelló. Tot i les dificultats, reconeixen que «veient com anava tot fins ara, no ens esperàvem tant d’èxit».

Aquesta nit, en finalitzar el darrer espectacle, es farà el lliurament de premis i s’atorgarà l’estatueta de l’elefant d’or a la companyia vencedora.