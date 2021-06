La Fundació Ramon Noguera instal·larà tres Parcs de Salut en tres edificis situats a Girona i Sarrià de Ter. Per al programa, l'entitat ha rebut el suport de la Fundació "La Caixa" i CaixaBank, que han aportat 20.000 euros al projecte.

El projecte Parcs de Salut té com a objectiu fomentar la pràctica esportiva entre les persones amb discapacitat com a font de salut i benestar. En concret, els nous equipaments es col·locaran a l’edifici ubicat a Girona, a l’avinguda Montilivi, on hi ha el Servei de Teràpia Ocupacional; a la residència de Fontajau de Girona i la residència de Sarrià de Ter.

Des de la Fundació Ramon Noguera esperen que els nous parcs de salut contribueixin a promoure l'activitat física i l'esport entre les persones amb discapacitat intel·lectual dels centres, amb l'ajuda de professionals de l'entitat. Preveuen que el programa Parcs de Salut millori la situació de 250 beneficiaris.

La directora de la Fundació Ramon Noguera, Pepita Perich i la directora de banca d’institucions de CaixaBank a Girona, Gemma Batlle, han mostrat la seva satisfacció per la signatura de l'acord. La directora, en nom de la Fundació, ha agraït el suport rebut per la institució a l’hora de poder portar a terme els projectes socials de l’entitat.