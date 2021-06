La setmana passada, l’Ajuntament de Girona va fer una campanya de control de gossos a la ciutat. Agents de la Policia Municipal van estar patrullant per diferents barris i aturant veïns amb gossos. A Quart, s’està fent una campanya per conscienciar la ciutadania sobre una tinença d’animals cívica i la importància d’empadronar els gossos de forma voluntària.

L’objectiu dels controls a Girona era detectar gossos no empadronats i altres infraccions recollides a l’ordenança de tinença d’animals. Bàsicament, es controlaven les actituds incíviques dels propietaris. Aquestes inclouen portar els gossos deslligats, sense morrió -els que així ho requereixin-, no recollir els excrements o deixar el gos lliure a parcs infantils i zones no adaptades per a aquesta fi, entre d’altres.

A l’inici d’aquesta campanya, entre dilluns i dimarts, es van aixecar un total de 16 actes a persones que no complien la normativa d’entre 39 controls realitzats, segons informen fonts de l’Ajuntament.

Concretament, 13 d’aquestes sancions es van posar per portar el gos deslligat; una, per dur un gos perillós sense morrió; una altra, per no portar el gos censat, i l’última, per no recollir els excrements.

A Quart, l’Ajuntament va crear a principis de maig una regidoria per combatre actes incívics que s’ha estrenat amb aquesta campanya de control de gossos.

Per incentivar que la gent els empadroni al municipi, Quart està repartint de forma gratuïta uns clauers dispensadors de bosses i en forma d’os per poder recollir els excrements dels animals quan són al carrer. De moment, se n’han entregat una desena. Per recollir el dispensador, no és necessari censar l’animal.

Actualment, a Quart hi ha 331 gossos censats. Arnau Benac, regidor de Civisme, assegura que calculen que «aquesta xifra només representa un terç dels que hi viuen».

A Girona, segons el Registre d’Animals de Catalunya, hi ha 3.889 gossos inscrits en el cens municipal. Una xifra que està més d’un miler d’exemplars per sota de la realitat perquè, segons dades de l’Arxiu de Veterinaris de Catalunya, s’estima que el nombre real podria ser superior a 5.000.

A Girona, no tenir el gos censat pot suposar una multa de 400 € amb reducció a 200 € si es liquida durant un primer període. Un cop l’animal està empadronat -que és un tràmit gratuït- es paga una taxa anual de 34 €.

Aquesta campanya de control de gossos a Girona ha durat una setmana, però es repetirà periòdicament al llarg de tot l’any. A Quart, s’ha fet durant dos mesos i s’acaba a finals d’aquest mes de juny.