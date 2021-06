L’Ajuntament de Girona ha organitzat, el pròxim dijous 8 de juliol, una audiència pública sobre l’emergència climàtica. La trobada és el punt de partida per començar a definir conjuntament, entre l’administració, les entitats i la ciutadania, les accions que s’han d’emprendre al municipi per fer front a aquesta situació. L’acte tindrà lloc a l’Auditori del Centre Cultural la Mercè a les sis de la tarda, i està obert a tothom.

Aquesta iniciativa respon a la moció que van presentar una vintena d’entitats i ciutadania a títol individual agrupades a la plataforma Girona pel Clima, al Ple ordinari del passat 5 novembre de 2019. La moció va ser assumida per tots els grups municipals de l’Ajuntament de Girona amb una declaració institucional d’emergència climàtica.

Des de llavors, un grup motor format per representants de les entitats i de l’Ajuntament ha dissenyat un procés participatiu que ha de portar a l’elaboració de l’estratègia de ciutat per fer front a l’emergència climàtica.

El primer pas ha estat la realització d’una diagnosi de la situació actual a la ciutat de Girona, que serà el punt de partida del procés participatiu que s’obrirà per definir les accions que cal realitzar per fer front a l’emergència climàtica. En l’Audiència Pública de la setmana que ve es presentarà públicament la diagnosi, així com el procés participatiu que s’obrirà.