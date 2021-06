Les escoles de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla han treballat l’art urbà com a eina socioeducativa durant els mesos d’abril i maig. Els alumnes han gaudit d’un taller a través del qual s’han endinsat en aquest món cultural i en les seves pràctiques contemporànies mitjançant l'estudi, la planificació i l'execució de diferents dinàmiques. Els centres participants han estat l’Escola Josep Dalmau Carles, l’Escola Santa Eugènia i l’Escola Montfalgars.

El taller d’art urbà s’ha dut a terme com a recurs educatiu sorgit de la mà de l’Ajuntament de Girona, a través del Centre Cívic de Santa Eugènia, i amb la col·laboració de l’Associació Fent i Desfent i de l’Associació d’Art Blaublau en el marc del programa Girona Educació 360. Aquesta tasca educativa de fer arribar coneixement a les escoles s’ha fet en un context en el qual els barris de Santa Eugènia i Can Gibert acullen des del 2019 el projecte comunitari Monar’T, que enguany se’n farà el mes de setembre la seva tercera edició.

Al llarg de les sessions realitzades als centres escolars s’ha fet un recorregut teòric i pràctic en el qual els alumnes han pogut tenir una visió global de l’art urbà: d’on ve i les eines i els materials utilitzats habitualment en les intervencions a l’espai públic. També s’han proposat debats i s’han qüestionat conceptes com: l’anonimat de l’artista, l’impacte en el medi ambient, quin és el límit entre art urbà en una propietat pública o privada i quina és la frontera entre art i vandalisme. La formació s’ha acompanyat i reforçat amb visites guiades pels itineraris de la primera i segona edició del Monar’T.

Cada centre ha adaptat el taller al seu currículum escolar i als seus objectius concrets per l’alumnat, de tal manera que el taller s’ha desenvolupat adaptant-se a les circumstàncies dels centres. Alhora s’han creat projectes d’art urbà en el propi centre: des de crear un mural dins el menjador escolar, passant per fer una proposta perquè un artista l’apliqui al centre, fins a crear un projecte per portar a terme el curs vinent.

D’altra banda, a l’Institut Santa Eugènia s’ha treballat en els projectes Mirall i Brunzit juntament amb la facultat de Psicologia de la Universitat de Girona i l’Associació de Veïns de Santa Eugènia. Es tracta de dos projectes socials envers l'alfabetització digital i l'educació multicultural. Per últim, des de l’Espai Jove Güell, en el marc de la Beca Joaquim Franch, s’ha dut a terme dins el taller d’acollida amb joves nouvinguts un mapa d’art urbà per visibilitzar el seu recorregut migratori, acompanyats artísticament.