Les destrosses que un grup d'encaputxats va fer als 'tòtems de la Dignitat' de Girona han quedat impunes. El judici per un delicte lleu de danys contra els cinc denunciats per trencar les lones amb imatges dels presos independentistes ha acabat amb absolució.

L'advocat de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), entitat que va denunciar els fets, no s'ha presentat a judici perquè el cas estava prescrit (ja que d'ençà del darrer cop que es va suspendre la vista i fins que s'ha assenyalat de nou, ha passat més d'un any). En conseqüència, el jutjat d'instrucció 1 dictarà sentència absolutòria.

El cas es remunta a l'abril del 2018. Els denunciats s'enfrontaven a pagar 305 euros pels desperfectes, a més d'una multa pel delicte lleu de danys.

Els tòtems els van crear un grup de veïns de Lladó per denunciar l'existència de "presos polítics" i "exiliats" a Catalunya. Van instal·lar-se a diversos municipis. A Girona, inicialment es van muntar a la plaça Independència, però just abans de Sant Jordi es van traslladar a la dels Manaies (al costat de la Delegació de la Generalitat).

Aquella matinada, un grup d'encaputxats va esquinçar les lones i en va arrencar algunes. Poc després dels fets, i uns metres més enllà de la plaça, la Policia Municipal va identificar quatre dones i un home. Tenien edats compreses entre els 32 i els 59 anys.

L'ANC, que va poder recuperar algunes de les lones que els encaputxats s'havien endut, va denunciar els fets. I la causa va anar a parar al Jutjat d'Instrucció 1, on va instruir-se per un delicte lleu de danys. Els cinc denunciats s'enfrontaven a pagar una multa pel delicte i a haver d'abonar 305 euros de forma solidària pels desperfectes que van patir els 'tòtems de la Dignitat'.

El judici per les destrosses, però, es va arribar a suspendre fins a tres vegades. Primer, perquè no s'havia citat un dels agents de la Policia Municipal que va identificar els sospitosos. Després, perquè hi va haver un incendi que va afectar els ascensors de l'edifici dels jutjats. I per últim, ja al març de l'any passat, perquè l'estat d'alarma per la covid-19 va obligar a posposar-lo de nou.

Aquest dilluns, el jutjat d'instrucció 1 havia fixat la nova data per al judici. La vista, però, ha durat tan sols escassos minuts i ha acabat amb absolució, perquè l'advocat de l'ANC- la part denunciant- no s'ha presentat.

Més d'un any

El motiu que l'ha portat a no comparèixer és que el cas estava prescrit, perquè d'ençà del darrer cop que es va assenyalar la vista (el 23 de març del 2020) i fins que s'ha fixat de nou, ha passat més d'un any. I en el cas de delictes lleus com aquest, la llei estableix que si passen més de dotze mesos, l'afer ha prescrit.

L'advocat dels denunciats, Sergio Noguero, diu que la incompareixença de l'advocat de l'ANC comporta de facto que, "en no haver-hi principi acusatori", la causa desemboqui en absolució. Noguero admet que, per terminis, el cas estava prescrit. Però també lamenta que aquest punt "ni tan sols s'hagi pogut debatre", perquè l'ANC no s'ha presentat, ni que tampoc s'hagin pogut exposar aquelles proves –com ara un vídeo- que exculpava els seus clients.

"Nosaltres mateixos vam aportar aquestes imatges, on es veia que aquells qui destrossaven els tòtems eren tot homes", explica el lletrat, en referència a què els denunciats són quatre dones i un home. "Qui va tallar les lones va ser un altre grup, i per això vam presentar les imatges", afegeix.

"La justícia juga de part"

La plataforma Girona Vota, que agrupa les diferents entitats independentistes de la ciutat, critica que la causa ja estava perduda d'entrada. I de fet, creu que la justícia ha "jugat" amb "els tempos i les prescripcions" perquè "els mateixos sempre quedin impunes". Un dels membres de la plataforma, Àdam Bertran, lamenta que tres anys i dos mesos després, les destrosses als 'tòtems de la Dignitat' hagin acabat sense condemna.

"Hi ha vídeos que demostren els fets i la policia va identificar els sospitosos; però quan més evidències hi ha, la justícia espanyola un cop més ha anat de bracet amb l'altra banda", diu Bertran. "Veiem que la realitat s'imposa una vegada més, i que per més que l'Estat faci gestos simpàtics, la repressió continua i la justícia sempre es posarà de part dels mateixos", ha conclòs el membre de Girona Vota.