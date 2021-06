L'Ajuntament de Girona, a través de la Xarxa de Centres Cívics, ha organitzat més de 100 activitats aquest estiu repartides per tota la ciutat, sota el títol “A l’estiu la formiga surt del niu”. La major part de l’oferta és gratuïta i s’estendrà fins al mes de setembre.

“Cada vegada hi ha més gent que vol aprofitar l’estiu per fer activitats, buscar al·licients i sortir de casa, sense moure’s de Girona. I més ara que s’estan flexibilitzant les restriccions per la pandèmia. Per això hem preparat una programació diversa, molt pensada també per a famílies i joves, perquè puguin tenir diferents alternatives després de tant de temps amb limitacions”, afirma la regidora de Drets Socials i Cooperació, Núria Pi.

La programació inclou espectacles familiars, ludoplaces, biblioplaces, l’hora del conte, concerts, xerrades, caminades, cinema i exposicions. També es duran a terme diferents itineraris pels barris de Girona per fer amb família tot desxifrant enigmes i reptes que es plantegen. Aquest estiu, els centres cívics també acullen diferents festivals de proximitat. És el cas del Cicle A Prop, Monar't, Estiu&Jazz i del Festival de Guitarra de Girona – Costa Brava.

D’altra banda, també s’han organitzat diferents cursos i tallers per a nadons, infants, joves i adults. En total, s’ofereixen 478 places en 46 propostes. Les inscripcions estaran obertes durant tot l’estiu.