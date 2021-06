El públic de Fontajau conté la respiració quan l’ucraïnès Artem Lyubanevych s’enfila al màstil aeri -fins a dotze metres enlaire, sense corda de seguretat- i, rient-se de la gravetat, inicia un desplegament d’equilibris i contorsions que, des dels seients, semblen impossibles. Lyubanevych donava així el tret de sortida a l’espectacle Vermell, que es va poder veure divendres i ahir, tot deixant bocabadats els espectadors sota la mascareta.

El Festival Internacional del Circ Elefant d’Or demostra que, per molt que hagi avançat internet o l’electrònica, els cossos humans desafiant, nus, les lleis de la física, generen un espectacle capaç de deixar tot el públic en tensió durant l’hora i mitja llarga que duren les nou actuacions. Un espectacle dinàmic, amb un encertat acompanyament musical en directe i amb una gran varietat de disciplines, totes diferents. D’aquesta manera, és impossible no estar amb l’ai al cor durant el llançament de ganivets del Duo Jasters, en què, amb una precisió mil·limètrica, Tyrone és capaç de resseguir el contorn de la seva companya Mina, ja sigui com a diana fixa o fins i tot mòbil. O és impossible no comprovar que les pròpies articulacions segueixen a lloc en veure les contorsions del rus Aleksandr Batuev, capaç de plegar-se ell mateix en una caixa de dimensions impossibles.

Enmig, per intentar relaxar l’ambient, el pallasso xilè Matute arrenca unes rialles a petits i grans, fins que arriben els txecs Duo Stauberti per fer tornar a disparar l’adrenalina del públic amb uns complicats equilibris sobre la perxa. Es tracta d’una disciplina que requereix una gran força física, especialment al coll, ja que el portor carrega sobre el seu front tot el pes de la perxa, on l’àgil desplega un ampli ventall de figures.

I quan sembla que no, que és impossible veure res més espectacular, apareixen Ambra i Yves, el Golden Dream, amb una posada en escena impecable -com si fossin dues escultures clàssiques prenent vida- i ofereixen un espectacle de teles aèries on la força dental juga un paper fonamental, ja que en aquest cas el portor aguanta el pes de l’àgil exclusivament amb la boca. Aquesta va ser, sens dubte, una de les actuacions més aplaudides d’ahir a la tarda.

Després del malabarista rus Victor Krachinov, arriba un dels plats forts: el duo peruà Vitalys, molt conegut a Girona per haver batut el rècord Guiness de pujar escales amb la tècnica «cap amb cap» fa un parell d’anys a la Catedral. A l’Elefant d’Or no deceben i tornen a fer gala no només d’una gran capacitat d’equilibri, sinó d’una gran força física.

I per acabar la festa, la Troupe Kevin Richter ofereix un autèntic desplegament de salts amb bàscula i salts mortals que t’obliga a fregar-te els ulls per assegurar-te que no, que tot allò no està generat per ordinador. És la màgia del circ.