El Centre d’Atenció Primària (CAP) de Can Gibert del Pla vacunarà tots els dijous de juliol a la tarda sense cita prèvia als usuaris del centre nascuts entre el 1952 i el 1981. Com a requisit, és necessari que no hagin passat la covid-19 en els últims sis mesos i que encara s’hagin de vacunar de la primera dosi. Concretament, rebran la monodosi de Janssen.

Així ho ha comunicat Salut, en una iniciativa dirigida als barris de Can Gibert del Pla, Santa Eugènia i Sant Narcís. El 18 de juny ja es va dur a terme una prova pilot i Maria Àngels Rovira, directora de l’Equip d’Atenció Primària de Can Gibert del Pla, ja va avançar explica que si el resultat era positiu es podria repetir cada setmana durant el mes de juliol.

Paral·lelament, aquests dies s'ha fet una marató de vacunació per franges d’edat concretes. Concretament, són Roses, l’Escala, La Bisbal d’Empordà, Palafrugell, Torroella de Montgrí, Tossa de Mar i Lloret de Mar. La campanya està pensada per facilitar l’accés de la ciutadania a la vacuna i va dirigida a aquelles persones que encara no tinguin la primera dosi. La campanya ha finalitzat avui a Palafrugell. Tot i així, els centres d'atenció primària s'estan organitzant per accelerar la cobertura vacunal a algunes franges amb iniciatives pròpies, com és el cas de Cassà de la Selva i Caldes de Malavella.

Finalment, l'Àrea Bàsica de l'Escala organitza una marató de vacunació aquest dijous al matí al centre cultural Xavier Vilanova.