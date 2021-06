L'Ajuntament de Girona aspira a rebre un total de 34,2 milions d'euros de fons europeus per a projectes en digitalització i sostenibilitat. Es tracta de quatre propostes que el govern municipal ha elaborat amb la intenció que ajudin a la ciutat a recuperar-se de l'embat econòmic de la pandèmia i, alhora, a diversificar l'economia gironina.

Ho ha explicat aquest matí l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, a la Cambra de Comerç de Girona, en la conferència inaugural del cicle "Trobades Cambra Gi". L'alcaldessa ha donat a conèixer les línies a través de les quals volen reactivar l'economia de la ciutat després dels efectes de la covid-19.

Madrenas es mostra "optimista" de cara a la recuperació econòmica de Girona, que considera que passa per apostar per aquests dos sectors emergents, però també per reforçar el turisme i el comerç. Aquests últims, són dos sectors que ja estan molt consolidats, però que es troben entre els que més estan patint en aquesta crisi econòmica.

Tot i això, en el seu discurs, Madrenas no va fer cap referència a la falta de pressupost municipal per al 2021, un instrument clau per a la planificació dels projectes de l'equip de govern. El PSC, l'única força de l'oposició disposada a pactar-los, va posar el 30 de juny com a data límit per a arribar a un acord, sense que s'hagi conegut cap avanç.

Impuls a la Casa de la Tecnologia

L'alcaldessa de Girona ha detallat en què consisteixen els quatre projectes presentats. Un d'ells se centra en la capacitació digital: és una proposta de 6,9 milions d'euros, que se centralitzarà en la futura Casa de la Tecnologia, que s'ha d'instal·lar al xalet Soler de la Carretera Barcelona. Engloba diverses línies: la creació de laboratoris tecnològics, la captació de talent - especialment, el femení -, o la reducció de la bretxa digital, entre altres.

De fet, l'any 2019 ja es va anunciar la reconversió del xalet Soler en la Casa de la Tecnologia. Madrenas preveu que a finals d'any el projecte d'obres ja estigui llest i es pugui treure a licitació.

Zones de Baixes Emissions a Girona

La segona proposta que han presentat des del consistori gironí vol impulsar la ciutat cap a un model de mobilitat sostenible. Aquest projecte inclou la monitorització de la qualitat de l'aire, la definició de Zones de Baixes Emissions a Girona, la renovació de la flota d'autobusos - amb un projecte pilot de bus elèctric -; l'impuls de la Girocleta, i la instal·lació d'aparcaments disuassoris a les entrades de la ciutat.

En tercer lloc, l'Ajuntament vol rehabilitar fins a 10 equipaments públics per millorar-ne l'eficiència energètica i reduir les emissions de Co2. Aquest projecte s'ha quantificat en 17,6 milions d'euros.

L'últim projecte que estan a punt de presentar també té a veure amb la reconversió energètica, però, en aquest cas, aniria lligat a les necessitats socials i de pobresa energètica. Aquesta iniciativa s'ha estimat per un valor de 3 milions d'euros.

Madrenas ha matisat que aquests quatre projectes no s'han presentat als fons "Next Generation". "Tenim dubtes que repercuteixin de manera directa al nostre teixit productiu, per la forma com l'Estat espanyol ho està enfocant", ha justificat Madrenas. Per això, des del consistori han presentat aquestes iniciatives, en les quals porten "tres anys" treballant, en altres convocatòries d'ajudes comunitàries. Ara caldrà esperar que les institucions europees decideixin concedir els ajuts a aquests projectes.

Consolidar el turisme, el comerç i la cultura

Però l'alcaldessa ha afegit que, per la recuperació econòmica, no es poden deixar enrere els sectors del turisme, el comerç i la cultura. Sectors que, ha recordat Madrenas, van ser clau per sortir de la crisi de 2007, i en els quals la ciutat "excel·leix". En aquest sentit, ha apuntat que tenen dos projectes més "molt avançats": un de suport a la promoció del turisme i el comerç, i l'altre en la modernització i digitalització de l'administració. A més, l'Ajuntament també està enllestint un Pla estratègic de l'àrea econòmica urbana.