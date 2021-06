Un dels jugadors més destacats del Girona a la segona volta de la temporada ha estat Enric Franquesa. El de Sant Cugat s’ha fet l’amo del carril esquerre i ha signat notables actuacions gràcies al sistema de tres centrals adoptat per Francisco les últimes jornades. Sense l’ascens, les portes de continuar a Montilivi es van tancar. Les de Primera, tanmateix, no. I és que segons l’As, el club propietari dels seus drets, el Vila-real, hauria arribat a un acord amb el Llevant pel traspàs del 50% del seu passi. Això farà que Franquesa faci el salt a Primera després de dues temporades cedit a Segona Divisió, primer al Mirandés i aquesta darrera al Girona.

Amb 24 anys, Franquesa ha distacat enguany a Montilivi per la seva projecció ofensiva. Amb els de Francisco ha jugat 34 partits en els quals ha marcat 4 gols. Format al Barça, Clerc ha passat també pel Gavà, Sabadell i Vila-real B. La seva arribada al Llevant servirà per cobrir el probable adéu de l’exblanc-i-vermell, Carlos Clerc, que signaria per la Reial Societat.