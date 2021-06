Girona s'ha sumat a les concentracions convocades arreu de Catalunya per Marea Blanca per reclamar al Govern que aboqui recursos a l'atenció primària. Desenes de persones han respost a la crida dels col·lectius de defensa de la sanitat pública i s'han manifestat a les onze del matí a la plaça Independència de la ciutat amb el lema 'Sí o sí: atenció primària'. Durant la concentració han llegit al manifest que insta els responsables polítics a "entomar amb caràcter urgent i prioritària l'atenció primària com a servei imprescindible". Reclamen la reobertura de tots els CAP i consultoris locals, el retorn de les visites presencials i la gestió 100% pública de la sanitat: "S'han d'acabar les externalitzacions".