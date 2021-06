La Guàrdia Civil ha desmantellat una plantació de marihuana a Llagostera. Es trobava en un terreny muntanyós i oculta enmig de la vegetació.

L'operació policial s'ha saldat amb dos detinguts, de nacionalitat marroquina i veïns de la Bisbal d'Empordà. Els acusen de ser els presumptes autors de delictes contra la salut pública.

La Guàrdia Civil en el marc d'una investigació contra el tràfic de drogues, va desmantellar el 25 de juny una plantació de marihuana amagada en una zona boscosa situada a la Font de Penedes. Agents de la Guàrdia Civil de l'Estartit, després de la sospita de la possible existència d'una plantació, van realitzar les investigacions oportunes, localitzant un total de 260 plantes de marihuana, les quals es trobaven als voltants d'una bassa, de la qual extreien l'aigua per regar les plantes a través d'una motobomba que havien instal·lat al lloc. Així mateix es van localitzar en el lloc diferents productes fitosanitaris per a l'abonament i cura d'aquestes.

L'operació es va saldar amb la detenció de dues persones. Les diligències, els detinguts i la droga confiscada van ser posats a disposició de jutjat d'instrucció de Guàrdia de Girona.