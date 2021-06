Els advocats voluntaris que van impulsar la querella col·lectiva per les càrregues de l’1-O a Girona, Aiguaviva i Sant Julià de Ramis s’oposen que només jutgin els 27 policies nacionals i el guàrdia civil per delictes de lesions. Als recursos contra la interlocutòria dictada pel jutjat d’instrucció 2 de Girona argumenten que hi ha indicis de delictes contra la integritat moral i tortures: «Qualsevol ús de la força per part dels agents de l’Estat que excedeixi del que sigui necessari i proporcional es considera un atac a la dignitat humana que constitueix un tracte cruel o degradant». Els advocats i Òmnium, com a acusació popular, també reclamen un sol judici i insisteixen a investigar i enjudiciar comandaments i responsables polítics.

En aquest sentit, rebaten la decisió del jutjat de no atribuir cap responsabilitat als comandaments o als responsables polítics que van ordenar les càrregues i concloure que no s’havia constatat «cap pauta d’actuació comuna». «Els cossos policials van seguir un patró estandarditzat i predefinit en les diverses localitats de Catalunya», subratllen, i apunten que això indica que «no va ser una decisió individual de cadascun dels agents intervinents».

També s’oposen a que les actuacions de cada col·legi es jutgin per separat i volen que hi hagi un sol macrojudici per totes perquè remarquen que hi va haver una acció coordinada i que, de fet, algunes unitats d’antidisturbis van actuar a més d’un col·legi.