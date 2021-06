Aproximadament la meitat dels pisos que tenen llicència d’ús turístic a Girona tenen activitat. És una de les primeres conclusions de l’estudi de l’impacte dels Habitatges d’Ús Turístic, que «ben aviat tindrem a punt», i que va avançar ahir l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, tot i no especificar si el període analitzat és anterior o posterior a la pandèmia. Ho va dir en una conferència a la Cambra de Comerç sobre els plans de l’Ajuntament per la reactivació econòmica.

Una altra dada de l’estudi que va desgranar és que la presència de pisos d’ús turístic «no afecta el preu global del lloguer a la ciutat». Aquest global, però, presenta excepcions al Barri Vell i al Mercadal, on l’estudi sí que «detecta interferències». Madrenas ho justificava pel fet que «és on n’hi ha més». Però va matisar que, també segons l’estudi, bona part dels pisos turístics d’aquesta zona són «blocs que s’han rehabilitat específicament per aquesta funció». Per això considerava que el seu impacte econòmic va «més enllà», beneficiant empreses i generant llocs de treball, va dir.

La turismofòbia «treu el cap»

Per tot això, Madrenas va defensar que «el preu de l’habitatge no depèn només d’un factor». «És evident que hem de treballar per facilitar l’accés a l’habitatge, sobretot per l’emancipació dels joves, però no ho hem de carregar a les espatlles del turisme», va remarcar. L’alcaldessa també va «alertar de la turismofòbia que ja veiem que a mida que es vagi recuperant l’activitat, tornarà a treure el cap».

Habitatge social

En el discurs, Madrenas no va parlar d’habitatge social, però una intervenció del públic -en concret, del sector dels Agents de Propietat Immobiliària- va demanar una millora de la col·laboració publicoprivada en el «gran repte» de la necessitat d’habitatge social a Girona. Arran d’això, l’alcaldessa va recordar que fa un any i mig van intentar impulsar un concurs públic obert per adquirir habitatge sense èxit, potser per les «tramitacions complicades». «Som lents i ineficients, però són unes normes del joc que no podem evitar», va admetre l’alcaldessa.

Madrenas va parlar d’un canvi d’estratègia en aquest sentit. D’una banda, amb la partida de 4,5 milions per adquirir habitatge -desencallada en un pacte amb Guanyem aquest març-, i de l’altra, una col·laboració publicoprivada que impulsaran aviat en uns solars municipals. Aquests se cediran «a canvi que alguna empresa vulgui construir un edifici i gestionar-ho amb lloguer assequible». Una iniciativa també pactada amb Guanyem pels pressupostos del 2019.