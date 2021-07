L’Ajuntament de Girona ha posat en marxa un nou servei web que permet veure en 3D diferents espais i equipaments municipals. Es tracta del Visor Lidar Girona, un Geoportal 3D que té per objectiu divulgar projectes de reconstrucció tridimensional d’espais patrimonials de la ciutat de Girona poc accessibles.

De moment, els equipaments visibles són la cisterna dels Caputxins (l’antic dipòsit d’aigua del s. XVI), el Teatre Municipal, la plaça del Pallol, la pujada de Sant Domènec i la plaça dels Jurats. Progressivament el portal anirà augmentant amb nous àmbits.

Les imatges d’aquests espais s’han obtingut a partir de l’escanejat làser (Lidar) i l’obtenció simultània d’imatges panoràmiques. Aquesta tasca, duta a terme a través de la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT), permet enriquir la base gràfica de caràcter georeferencial de l’Ajuntament de Girona.

La plataforma està oberta a tota la ciutadania i permet situar-se amb el cursor en diferents punts del mapa de Girona per introduir-te virtualment dins d’aquests espais. També es poden visualitzar imatges panoràmiques de l’indret, escollir punts de vista a partir d’un mapa base i configurar la qualitat de la visualització.

“Un dels objectius de l’Ajuntament de Girona és fer arribar la informació d’interès públic a la ciutadania de la millor manera possible, i des del govern estem compromesos a buscar eines modernes i innovadores per facilitar aquesta tasca, apostant per l’ús de les noves tecnologies. Aquesta iniciativa s’enfoca justament en aquest sentit”, ha explicat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Útil, també, per a tasques més tècniques

Més enllà de dirigir-se al gran públic, el geoportal permet alhora realitzar aspectes més tècnics i encarats a professionals com mesurar distancies, alçades, angles, àrees, volums i generar perfils segons amplades específiques. També permet la descàrrega de dades amb formats estàndards i la impressió de la vista actual.

L’ús i navegació per la plataforma és molt fàcil i intuïtiu. Per utilitzar l’eina només s’ha de seleccionar l’equipament que es vol visualitzar i, tot seguit, fer clic sobre el mapa per veure la informació corresponent. A més, en obrir la plataforma se’t desplega una pestanya amb les instruccions d’ús de la pàgina.