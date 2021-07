La policia està investigant qui hi ha al darrere de diversos incendis de contenidors que s'han produït aquesta matinada a Salt i Girona.

Se sospita que podria ser un mateix grup que n'ha cremat almenys vuit entre ambdós municipis.

Les policies locals d'ambdues ciutats estan indagant com han anat els fets. Les càmeres de vigilància i testimonis podrien ser claus per resoldre-ho.

Un grup de sis joves, segons ha explicat un testimoni a la policia, hauria causat almenys un dels incendis.

La ruta dels piròmans hauria començat a Girona ciutat, al barri de Santa Eugènia cap a dos quarts d'una de la matinada.

Afectat pel fum

Els Bombers han rebut l'avís d'aquest incendi de contenidors i s'han desplaçat cap al carrer Costabona amb cantonada carrer de Santa Eugènia. Quan hi han arribat s'han trobat amb tres contenidors que cremaven. Han apagat les flames i el SEM també s'ha hagut d'activar per atendre una persona in situ, que havia patit una lleu intoxicació per fum.

Per altra banda, Salt ha tornat a patir per segona nit consecutiva diversos focs de contenidors.

El primer avís que han rebut els Bombers ha estat també poc després del de Girona, al carrer Pep Ventura. Aquí quatre contenidors han acabat cremats i també ha patit la virulència de les flames un cotxe aparcat al costat. A banda d'aquest incendi, n'hi ha hagut un altre cap a un quart de sis de la matinada al carrer Major, aquí n'han cremat dos més, un d'ells de paper.

Cal recordar que és la segona nit que Salt és objecte de diversos focs de containers, ahir també un dels focs va afectar un vehicle.

La Policia Local ho està investigant i no es descarta que puguin ser obra dels mateixos autors, que la passada matinada han actuat per Girona i Sal.