Avui comencen les activitats del programa municipal de casals d’estiu de la ciutat. Aquest any, l’Ajuntament de Girona ha augmentat l’oferta de places respecte l’estiu passat i més de 3000 infants i persones joves gaudiran de diferents propostes de lleure educatiu, cultural i esportiu durant el juliol i l’agost. En total hi haurà 36 casals municipals aquest mes i 6 el mes vinent. Amb aquest augment de l’oferta el consistori tenia per objectiu facilitar l’accés al màxim de ciutadans i ciutadanes possible perquè puguin gaudir d’una època plena de lleure.

“A l'estiu l'educació no fa vacances, i esdevé un espai per al gaudi, l'aprenentatge, la diversió i la socialització. Els casals municipals tenen la voluntat d’oferir equitativament aquestes oportunitats educatives a tots els infants i joves, per això hem augmentat l’oferta de places respecte l’estiu passat”, ha assegurat el regidor d'Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran, qui ha recordat que “com a mesura per respondre a la situació de pandèmia per la COVID-19 en la que ens trobem, des del consistori hem mantingut la reducció del 25% del preu a totes les persones participants, per tal de facilitar l’accessibilitat als casals”.

Aquest 2021, més d’una vintena d’entitats ciutadanes participen en la organització dels casals, que compten amb una programació pròpia i que s’enriquiran alhora amb activitats educatives de la ciutat. A banda, en aquesta edició els infants tindran l’oportunitat de participar també en la Mobile Week Girona, prevista pels dies 8 i 9 de juliol, fent una gimcana tecnològica a la ciutat.

L’Ajuntament de Girona va signar el pacte de ciutat per combatre la segregació escolar que, entre els seus eixos, contempla el de millorar les oportunitats educatives més enllà de l’horari lectiu. En aquest sentit, els casals municipals d’estiu constitueixen una eina que ajuda a vetllar per oferir igualtat d’oportunitats a tots els infants i jovent de la ciutat.