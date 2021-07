L’Espai Municipal d’Ocupació (EMO) de Salt ha tancat el primer semestre de l’any 2021 comptabilitzant una seixantena d’insercions laborals a les quals s’hi ha d’afegir la gestió de 75 ofertes de feina. Des de l’àrea s’ha pogut desenvolupar aquesta tasca tot i la crisi sanitària i l’EMO i El Viver d’Empreses han pogut oferir tots els serveis garantint les mesures higièniques i indicacions donades per les autoritats sanitàries.

També cal destacar que durant aquest període s’han dut a terme fins a 42 accions formatives que han comptat amb la participació de 429 saltencs i saltenques. Per la seva banda, des del Servei d’Emprenedoria s’ha atès i assessorat a 29 persones emprenedores.

El regidor de Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament de Salt, Toni Vidal, explica que “des de l’EMO i el Viver d’Empreses continuem treballant per oferir totes les eines que calgui als nostres veïns i veïnes per tal de millorar la seva situació laboral o afavorir la seva inserció. A partir d’aquí, apostem per fomentar la formació i fer d’enllaç, a través d’assessorament i comunicació permanent, entre els demandants de feina i les ofertes que gestionem”.

En total, més de 700 persones han estat atesos per l’EMO per tal de rebre suport i assessorament individualitzat en matèria d’orientació laboral.