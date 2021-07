Les brigades de l’Ajuntament de Girona van retirar ahir una de les lletres toves, les escultures obra de Torres Monsó que es troben a la plaça Pompeu Fabra de la ciutat, davant la seu de la Generalitat. Un camió cistella, dels que solen fer tasques com la neteja de vidres exteriors d’edificis, va xocar-hi accidentalment, causant un cop al lateral de la lletra. Per aquest motiu s’ha hagut de retirar l’escultura. Ara s’està avaluant quina és la millor manera de reparar-la. L’incident no va provocar ferits.