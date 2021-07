L'estudi encarregat per l'Ajuntament posa de relleu que és més rendible tenir un pis turístic al Barri Vell i el Mercadal de Girona que posar-lo a lloguer habitual. De fet, l'anàlisi recull que al 2019, abans de la pandèmia, fins al 55% dels pisos en lloguer que hi havia al Barri Vell es destinaven a ús turístic. L'estudi també destaca, però, que els HUT no afecten els preus del lloguer arreu de la ciutat. També perquè es concentren a les zones més turístiques (fins i tot, en determinats carrers) i perquè la covid-19 va provocar fins a 188 baixes.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, no es tanca a cap opció –per exemple, limitar llicències- però també demana prendre decisions "amb rigor i responsabilitat" i apartar la turismofòbia.